"Шахиды" с маркировкой "Герань-2": что известно об иранских дронах, которые массово сбивают на Юге

Иран снабжает оружие россии, в частности, говорится о дронах-камикадзе. Такие действия заставили МИД Украины лишить посла Ирана аккредитации и сократить количество дипломатов в посольстве в Киеве.

Российские оккупанты стали чаще использовать дроны-камикадзе для атак вдали от линии фронта. Но украинским защитникам удается справиться и с ними.

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Основные характеристики дронов-камикадзе

Ранее говорили лишь о вероятности использования россиянами иранских дронов Shahed, но 20 сентября украинские военные уничтожили именно Shahed-136, маркированный россиянами как "Герань-2". Это дрон-камикадзе или так называемый бражирующий или курсирующий боеприпас, может преодолевать расстояние до 2500 километров и обычно их запускают парами или даже "стаей".

Накануне главный редактор Defence Express Олег Катков отметил, что неизвестны подробные характеристики Shahed-136. По словам Каткова, иранские дроны опасны для гражданских, поскольку некоторые их детали обладают сомнительным качеством и могут упасть где угодно.

Иран отрицал предоставление россии беспилотников

Еще летом СМИ писали о том, что из-за нехватки беспилотников россия обратилась за помощью в Иран. На сегодняшний день известно о заказах около 1000 единиц различных модификаций Shahed, в том числе разведывательных. Сколько именно россия получила дронов-камикадзе – неизвестно. В то же время Иран официально отверг заявления о предоставлении беспилотников россии. Кроме того, Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллохиян говорил, что выступает против войны в Украине.

Администрация Белого дома опубликовала спутниковые снимки, на которых заметили российскую делегацию в Иране на военной базе беспилотников Shahed.

Дроны-камикадзе атаковали Юг: что известно

Оккупанты атаковали Одессу иранскими дронами-камикадзе 23 сентября. Они ударили по городу из моря. Командование Воздушных Сил ВСУ подтвердило, что оккупанты использовали беспилотники-камикадзе Shahed-136 иранского производства.

В результате атаки погиб гражданский человек. Также повреждено админздание в припортовой зоне Одессы.

И хотя эти дроны не могут кардинально изменить ситуацию на фронте, но они наносят ущерб ВСУ.

По словам военного эксперта Олега Жданова, беспилотники Shahed-136 могли бы повлиять на ход боевых действий, если бы их в россии появилось 1500 – 2000.

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