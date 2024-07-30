В Харьковской области россияне начали массово использовать охотничьи ружья: какая там ситуация

На севере Харьковской области вблизи Глубокого удалось зафиксировать массовое использование охотничьих ружей российскими военными. Таким образом противник пытается противодействовать украинским беспилотникам.

Об этом говорится в отчете оперативно-тактической группировки "Харьков" от 30 июля. Существенных изменений за последние сутки на этом участке фронта не произошло.

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Какова ситуация на Харьковщине

По данным бойцов, в районе населенных пунктов Глубокое и Волчанск враг проводит пополнение текущего некомплекта штурмовых групп, осуществляет разведку маршрутов выдвижения. Украинские защитники продолжают наносить удары оккупантам.

Вблизи Глубокого для противодействия БпЛА Сил обороны Украины оккупанты начали массово использовать охотничьи ружья. Кроме того, отмечено применение оккупантами аэрозольных гранат К-51,

– говорится в сообщении.

Всего за прошедшие сутки произошло 5 боевых столкновений. Враг нанес 11 авиационных ударов с применением 23-х КАБов, совершил 44 удара дронами-камикадзе, а также совершил 496 обстрелов позиций ВСУ.

Потери России за минувшие сутки на Харьковском направлении:

122 оккупанта ликвидированы или ранены;

1 – сдался в плен;

47 единиц вооружения и военной техники.

Недавно представитель ОУВ "Харьков" Виталий Саранцев рассказал, что российские бригады на Харьковском направлении иногда теряют по несколько десятков оккупантов в день. По его словам, с начала повторного наступления на Харьковщине россияне потеряли в Волчанске значительную часть одной бригады и "сточили" два танковых полка.