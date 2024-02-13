"Специально для СВО": как оккупанты покупают Starlink у России
Источник:"Важные истории"
Недавно стало известно, что российские захватчики на фронте активно используют терминалы спутниковой интернет-связи Starlink. Сейчас удалось узнать, как именно эти терминалы попадают к оккупантам.
Ранее представитель ГУР МО Андрей Юсов подтвердил информацию об использования россиянами Starlink. Предварительно, украинские войска впервые обнаружили использование Россией устройств, подключенных к спутнику, несколько месяцев назад.
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Как это происходит
Терминалы спутниковой интернет-связи Starlink в России продают частные продавцы, которые реализуют устройства за 240 – 299 тысяч рублей. Это около 2,6 – 3,3 тысячи долларов.
Журналисты росСМИ под видом волонтеров оккупационных войск пообщались с тремя продавцами Starlink в стране-агрессорке. Менеджеры рассказали, что терминалы работают только рядом с украинскими границами – в глубине России их использовать не получится.
В частности, двое из них уточнили, что личный кабинет устройства подключается к сети через Польшу, а на третьей площадке ответили, что "через европейскую страну".
Продавцы обещают, что их терминалы якобы бесперебойно будут работать на оккупированных территориях Украины, а в частности и в Крыму. Говорится, что функционирование также может осуществляться в европейском эксклаве России – Калининграде и на Камчатке, что вблизи Японии.
Все терминалы, которые находятся в продаже, уже настроены и готовы к использованию. По данным журналистов, в наличии есть "версии V1, V2 RV и SL Global", их стоимость колеблется от 240 до 299 тысяч рублей в зависимости от площадки. Оплату принимают наличными или с помощью банковской карты,
– говорится в сообщении.
Еще один интернет-магазин бытовой техники Miele, который занимается продажей номинально недоступного в стране-агрессорке оборудования, также готов принять перевод от юридического лица.
Зато в Европе терминалы Starlink стоят от 450 до 2843 евро. Это примерно от 44,2 до 282 тысяч рублей. В то же время цена на стандартную подписку начинается от 50 евро в месяц.
Известно также, что товар можно забрать самостоятельно в жилых домах в Москве. Несколько домов по соседству с доступными к самовывозу адресами относятся к списку секретных объектов "особых потребителей электроэнергии" и неподалеку объектов ГРУ.
Илон Маск отрицает использование Starlink россиянами: основное
- После подтверждения применения терминалов оккупантами разведка смогла перехватить разговоры российских военных о налаживании доступа к интернету. Доступ к интернету Starlink имеют оккупанты из 83 отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил России. Известно, что они базируются в Донецкой области возле Клещеевки и Андреевки.
- Впрочем, Илон Маск заявил, что издание, которые пишут о том, что SpaceX продает России терминалы Starlink, транслируют категорическую неправду. По его словам, компании пока известно то, что Starlink не продавались прямо или косвенно в Россию. В то же время он добавил, что спутники Starlink "не отключают сигнал в Россию".
- Впоследствии Юсов отреагировал на такое заявление и отметил, что Россия действительно продолжает работать через так называемый параллельный импорт. Оккупанты получают "старлинки" через третьи страны. По его словам, Starlink находятся в свободной продаже на территории России на открытых онлайн-площадках.