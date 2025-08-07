В течение июля российские войска пытались наступать практически по всей линии боевого соприкосновения. Во время атак враг использует тактику "тысячи порезов" и применяет для наступательных действий небольшие штурмовые группы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Читайте также Россияне продвинулись на Луганщине и возле Купянска, – DeepState

Какой была ситуация на фронте в июле?

Александр Сырский провел совещание по итогам деятельности ВСУ в июле и заявил, что украинские защитники мужественно отражали атаки врага. По его словам, самой сложной остается ситуация на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях.

В то же время на Северослобожанском направлении Украина имеет успехи в освобождении территории Сумской области, а также продолжает вести боевые действия на Курщине.

В ответ на активизацию Россией обстрелов нашей тыловой инфраструктуры, мирных городов, разрушения жилых домов, убийств гражданских украинцев, усиливаем противовоздушную оборону, масштабируем направление дронов-перехватчиков воздушных целей,

– подчеркнул Сырский.

Также в июле Украина достигла заметных успехов в применении средств DeepStrike. По словам Сырского, были поражены десятки объектов военно-промышленного комплекса России: склады "Шахедов", военные аэродромы, полигоны, а также оборонные, электромеханические, химические и нефтеперерабатывающие заводы. Все это существенно снизило производственные возможности российского ВПК.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что благодаря усовершенствованию системы управления БпЛА уже второй месяц подряд фиксируется рост эффективности уничтожения противника, что позволяет усиливать поддержку пехоты на поле боя.

По словам Сырского, общие потери россиян в июле составили более 33,2 тысяч человек, что на 800 человек больше, чем в июне. В то же время он отметил, что Россия продолжает наращивать свою группировку на 9 тысяч человек ежемесячно и планирует до конца года сформировать 10 новых дивизий, две из которых уже созданы.

Поэтому не имеем другого выбора, как продолжать меры мобилизации, улучшать боевую подготовку, усиливать беспилотную компоненту наших войск,

– подытожил Александр Сырский.

Он также добавил, что продолжается корпусная реформа, большинство вновь созданных армейских корпусов уже приняли свои полосы ответственности и определены комплекты войск.