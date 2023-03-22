Об этом 24 Каналe рассказал майор ВСУ в запасе, ветеран российско-украинской войны и военный эксперт Алексей Гетьман. Он отметил, что использование таких устаревших танков свидетельствует о больших проблемах с техническим обеспечением российской армии.
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"Это оружие, но на него не стоит даже тратить "Джавелины", это оружие можно из РПГ-7 уничтожить", – прокомментировал Гетьман.
Он рассказал, что эти танки также называют "лысыми танками", потому что там отсутствует навесная броня, которая делает его удобным, говорится о приборах ночного видения, тепловизорах и т.д. Несмотря на это, этот танк остается оружием, которое ездит и стреляет и его все равно нужно уничтожать.
Это трактор с пушкой, но он ездит и может причинить вред. И хотя бы раз, но может успеть стрельнуть,
– заметил военный.
ПВК России не выдерживает
Гетман сообщил, что танки Т-54 и Т-55 можно уничтожить даже минами, которые ставят ВСУ или сбрасывают с воздуха. Они не выдерживают также ручные гранатометы, поэтому их проще уничтожать, чем другие российские танки.
Военный эксперт убежден, если россияне начинают применять "такой хлам" из своих складов, то у них действительно начались большие проблемы и дефицит тяжелой техники.
Российская промышленность может производить 20 – 25 танков в месяц, максимум. За год они могут произвести около 450 танков и 450 других бронированных машин, а это не столь большие числа, сообщил Гетьман. Эта мощность военно-промышленного комплекса агрессора не сможет обеспечить все потребности.
Говорят, что собирают из пяти или даже семи этих старых танков один. Как-то склепали, едет и слава Богу. Я думаю, что мы скоро увидим и Т-34, а потом конец,
– иронически подчеркнул военный.
Проблемы с ВПК России: что известно
- Военный эксперт Юрий Федоров рассказал, что Россия сейчас использует снаряды, у которых истек срок эксплуатации, некоторые из них достались в наследство еще от Советского Союза, а значит, чтобы их более-менее привести в порядок необходимое время.
- Он убежден, что ВПК России деградирует. Санкции и нехватка специалистов сильно ударили по производственным мощностям оборонной промышленности страны-агрессорки.
- Военный аналитик Александр Мусиенко сообщил, что все, что сейчас производит Россия используется сразу на войне. У окупантов нет возможности формировать неприкосновенный запас, это может создать большие проблемы агрессору.