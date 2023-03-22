Про це 24 Каналу розповів майор ЗСУ в запасі, ветеран російсько-української війни та військовий експерт Олексій Гетьман. Він зауважив, що використання таких застарілих танків свідчить про великі проблеми з технічним забезпеченням російської армії.

Дивіться також Воюють майже безкоштовно: в Росії мобілізованим та котрактникам з початку року не платять гроші

"Це зброя, але на неї не варто навіть витрачати "Джавеліни", цю зброю можна з РПГ-7 знищити", – прокоментував Гетьман.

Він розповів, що ці танки також називають "лисими танками", бо там відсутня навісна броня, яка робить його зручним, мовиться про прилади нічного бачення, тепловізори тощо. Попри все, цей танк залишається зброєю, який їздить та стріляє і його все одно треба знищувати.

Це трактор з гарматою, але він їздить і може завдати шкоди. І хоча б раз, але може встигнути стрельнути,

– зауважив військовий.

ПВК Росії не витримує

Гетьман повідомив, що танки Т-54 та Т-55 можна знищити навіть мінами, які ставлять ЗСУ або скидають з повітря. Вони не витримують також ручні гранатомети, тому їх простіше нищити, ніж інші російські танки.

Військовий експерт переконаний, якщо росіяни починають застосовувати "такий мотлох" із своїх складів, то в них дійсно почалися великі проблеми та дефіцит важкої техніки.

Російська промисловість може виробляти 20 – 25 танків на місяць, не більше. За рік вони можуть виготовити близько 450 танків та 450 інших броньованих машин, а це не такі великі числа, повідомив Гетьман. Ця потужність військово-промислового комплексу агресора не зможе забезпечити всі їхні потреби.

Кажуть, що збирають з п'яти чи навіть із семи цих старих танків один. Якось склепали, їде і слава Богу. Я думаю, що ми скоро побачимо і Т-34, а потім кінець,

– іронічно підкреслив військовий.

Черник прокоментував передачу Україні танків Abrams: дивитись відео