Причиною стає використання боєприпасів 40 – 50-річної давності. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров.

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В Британській розвідці повідомили, що через брак снарядів в Росії вводять ліміти з їх використання на окремих ділянках фронту.

Військовий експерт вважає, що інформація від британської розвідки є підтвердженою.

Росія зараз використовує снаряди, у яких вийшов термін експлуатації, деякі з них дісталися у спадок ще від Радянського Союзу, а отже на те, щоб їх більш-менш привести до ладу необхідний час.

В Росії застарілі снаряди

Федоров зауважив, що для артилерійських снарядів, які зберігаються за правильних умов встановлений термін використання – до 10 років. Натомість російським снарядам, що дісталися від СРСР може бути понад 40 – 50 років.

Частини, що робляться з латуні, наприклад, гільзи покриваються нальотом, окислюються, а сталеві частини покриваються іржею,

– наголосив мовець.

Такі боєприпаси вимагають ретельного огляду та очищення. А це в рази зменшує артилерійські можливості Росії, повідомив Федоров.

Підготовка таких снарядів до використання займає багато часу. Тому бойовий потенціал російської артилерії, в результаті використання застарілих снарядів, значно зменшується, резюмував військовий експерт.

Федоров про російську артилерію: дивитись відео

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