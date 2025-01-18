Россия использует "смешную" технологию Второй мировой для форсирования рек на Курщине, – Forbes

Российские военные используют технологию Второй мировой войны, чтобы пересекать реки в Курской области. Оккупанты наваливают деревянные настилы на БТР и скатывают их в реку, используя как мосты.

Во время Второй мировой некоторые армии, в частности британская, прикрепляли металлические пролеты к верхней части шасси танков и использовали полученные "смешные мосты" для быстрой переправы через проломы, останавливавшие транспортные средства на поле боя. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Что известно о технологии россиян

В материале для издания обозреватель Дэвид Экс говорит, что в Курской области России российские воздушно-десантные войска разворачивают модифицированные десантные машины БТР-Д таким же образом, как и во времена Второй мировой. Они "наваливают то, что похоже на деревянный пол", на 13-тонные гусеничные машины и скатывают их в реки.

По словам Экса, импровизированные поверхности машин погружаются в грязевые русла рек и выполняют функцию мостов. Он добавляет, что БТР-Д являются наиболее активными на западном краю Курского выступления.

Российским военным для того, чтобы атаковать украинские Силы обороны в селе Дарьино и вокруг него, нужно пересечь реку Снагость. Однако, украинцы обстреливают гражданские мосты и любые обычные или понтонные пролеты, которые строят российские инженеры.

Кроме этого, они также нацеливаются на специально построенные россиянами мостовые транспортеры. Несмотря на то, что БТР-Д уязвимы к украинским минам, ракет, беспилотников и артиллерии, они достаточно быстрые и способны развивать скорость на дороге около 40 миль в час.

С ноября украинцы подбили по крайней мере два БТР-Д. Однако, самодельные машины не раз помогали российским войскам переправляться через реку Снагость и начинать борьбу за территорию вокруг Дарьино,

– говорит Дэвид Экс.

Он также отмечает, что по характеристикам БТР-Д менее уязвимы, чем постоянные мосты или медленные инженерные машины.