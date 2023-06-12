Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. По его словам, такие методы сейчас действенны для захватчиков.
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"Классика Второй мировой войны"
Жданов отметил, что есть отдельные случаи побегов россиян с позиций, однако в целом они отходят достаточно организованно. Они используют методы, которые были распространены во время Второй мировой войны.
"Тайна раскрыта. Они используют в обороне продную телефонную связь и вестовых. Это классика Второй мировой войны. Сегодня это система управления войсками в российской армии. Пока что у них действует этот прием", – сказал военный эксперт.
Жданов о методах, которые используют россияне: смотрите видео
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