Россияне используют Запорожскую АЭС как военную базу

Запорожская АЭС по-прежнему временно находится в руках российских захватчиков. Те не придумали ничего лучше, чем превращение ядерного объекта в военную базу.

Российская оккупация Энергоатома и Запорожской АЭС продолжается. Похоже, рашисты не понимают, к каким последствиям может привести их деятельность на ядерном объекте.

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Запорожская АЭС стала военной базой россиян

Как сообщил глава "Энергоатома" Петр Котин, россияне знают о мощности такого объекта, как АЭС, поэтому превратили его в военную базу. По его словам, она очень хорошо укреплена, имеет много помещений, которые могут обеспечить потребности большого количества людей, также есть система видеонаблюдения.

Россияне понимают, что то количество находящихся там ядерных материалов их защищает. Украина не будет бить по такому объекту. Это идеальная военная база,

– сказал Котин.

Он также добавил, что захват украинских АЭС можно трактовать как "фантомную боль" Путина, которой не удалось объединить атомный комплекс Украины и России.

Оккупированные территории: коротко о последних событиях

Российские кафиры превращают уничтоженный ими Мариуполь в гетто, где людей могут приговорить к расстрелу. В городе осталось примерно 120 тысяч человек, оно окружено "фильтрационными лагерями". Люди не имеют возможности выехать на подконтрольную Украине территорию. Также известно, что россияне, кроме "фильтрации", наращивают темпы незаконной депортации украинцев, особенно активно они вывозят наших детей.

Сначала украинцев везут в Таганрог , а затем – в депрессивные российские регионы. Все, у кого остались хоть какие-то украинские документы, подтверждающие личность, пытаются уехать из России через страны Балтии.

Наши мужественные воины на Южном направлении ушли в контрнаступление. На Херсонщине враг терпит потери и отступает. Россияне долго строили оборону, но ВСУ разрушили все их планы, и теперь они панически отходят. Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что ВСУ продвинулись на 7 – 10 километров и продолжают гнать врага дальше.

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