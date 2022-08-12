Днепропетровская область снова под вражеским огнем: зафиксировано 8 попаданий снарядов РСЗО
Источник:Николай Лукашук
Оккупанты обстреляли Криворожский район Днепропетровской области. По предварительной информации, никто не пострадал.
Об этом 12 августа сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. По его словам, обстрел произошел примерно в 18:00.
К теме россияне обстреляли 3 общины на Днепропетровщине: почти 300 домов остались без газа
"российские оккупационные войска ударили по Криворожскому району. Обстреляли пограничные территории Зеленодольской общины, а также село Первое Мая в Апостоловской ТО: там зафиксировано 8 прилетов снарядов РСЗО. Пострадавших нет", – написал Лукашук.
Ситуация в области
В Днепропетровской области 6 раз звучали сигналы ракетной опасности. Лукашук призвал не игнорировать сообщения о тревоге.
"Россияне продолжают испытывать нас на прочность. Поэтому я в который раз напоминаю вам о правилах безопасности: либо укрытия, либо правило двух стен и держаться подальше от окон. Берегите себя. Вместе нам еще государство восстанавливать", – отметил он.
Заметьте Снова тяжелая ночь на Днепропетровщине: много разрушений, 3 погибших, среди раненых – ребенок
Ночная атака
россияне били по Днепропетровской области ночью с 11 на 12 августа. Под обстрелами из РСЗО оказались Никопольский и Криворожский районы.
В частности, по Марганцу враги выпустили 40 снарядов. Там пострадали 3 человека, в том числе 12-летний мальчик. Он находится в больнице. Известно, что в Марганце разрушили пятиэтажку и повредили 4 многоэтажки, 2 частных дома, кафе, магазин, типографию, гаражи.
Кстати Оккупанты выпустили 5 снарядов по Запорожью: есть разрушение инфраструктуры, ранена женщина
Что касается Никополя, то здесь было около 10 атак со ствольной артиллерии. Разрушения получили 4 частных помещения.
В Великой Костромке Криворожского района, враги из "Ураганов" повредили 3 дома. К счастью, там обошлось без пострадавших.
Обратите внимание – обстрел Днепропетровской области 12 августа: смотрите видео