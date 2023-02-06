Россияне делают дроны "Ланцет" из батареек к вейпу и микросхем к игрушкам: фотодоказательство

Украинские специалисты проанализировали обломки одного из российских дронов-камикадзе типа "Ланцет". Выяснилось, что для производства таких беспилотников оккупанты используют микросхемы из детских игрушек и батарейки для вейпов.

Кроме того, в российском дроне также заметили электронику "двойного назначения" от западных производств. Об этом журналистам сообщил украинский инженер Константин Калиновский.

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Эксперт подчеркнул, что россияне используют для производства своих "Ланцетов" батарейки к вейпам от компании Samsung.



Батарейку от Samsung нашли в дроне "Ланцет" / Фото из соцсетей

Также в этом "чудо-оружии" нашли западную электронику:

платы и процессы производства американских компаний Analog Devices, Semtech, Silicon Labs,

и платы от европейских NXP и Infineon Technologies, которые производятся массово и свободно продаются на мировом рынке.

Кроме микросхем из детских игрушек, россияне могут использовать компоненты из фонариков для дайвинга или систем заднего вида для автомобилей,

– рассказал Калиновский.



Микросхему из игрушек использовали для создания дрона "Ланцет" / Фото из соцсетей

Очевидно, что Кремль пытается масштабировать производство дронов-камикадзе типа Ланцет, используя максимально дешевые комплектующие иностранного производства.

Пока трудно сказать, как это будет влиять на масштабирование производства вражеских дронов.

"Ланцет" – баражировочный боеприпас (дрон). Он может долго находиться в воздухе, а затем стремительно атаковать цель. Его скорость – 110 километров в час во время горизонтального полета, а во время атаки – 300.

Ранее командир подразделения аэроразведки ВСУ, специалист по разработке дронов Юрий Касьянов заявлял, что "Ланцеты" на 80% состоят из китайских компонентов. Собирать и настраивать их могут на российских заводах.

Военный предположил, что Россия также способна производить микросхемы. "Они могут их делать вечно. По крайней мере, пока Китай будет продавать им компоненты", - подчеркнул он. В то же время эксперт отметил, что применение такого рода оружия не может как-то кардинально отразиться на ходе войны. По его словам, это не повлияет на итог войны.