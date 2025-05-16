Офицер 412-го отдельного полка беспилотных систем NEMESIS Сергей "Скалун" в разговоре с 24 Каналом рассказал о фазах пехотных и механизированных штурмов, которые применяет противник.

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Пехотные штурмы

По словам офицера, пехотные штурмы можно условно разделить на несколько последовательных фаз.

Разведка боем – начальная фаза, которую осуществляют малые пехотные группы. Иногда всего двое слабо подготовленных солдат. Их главная цель – обнаружить украинские огневые позиции. Если они не заняты, то "влиться" в них. Все передвижения контролируются вражескими беспилотниками, которые фиксируют местонахождение наших огневых точек.

Огневая подготовка – этот этап включает не только артиллерийские удары, но и активную работу вражеских дронов. Цель – изолировать район боев, нарушить логистику, усложнить эвакуацию раненых и морально истощить защитников до момента, когда они вынуждены оставить позиции.

Основная фаза штурма – после подготовки начинается прямой пехотный "накат" штурмовых групп, которые часто также слабо подготовлены. Их задача – занять позиции украинских сил. Наши военные уничтожают много россиян, но и теряют огневые точки и соответственно территорию.

Это происходит перманентно, постоянно. Противник имеет значительный человеческий ресурс и системно "нащупывает" слабые места в нашей обороне,

– подчеркнул "Скалун".

Когда такое слабое место обнаружено, туда направляются дополнительные силы – более подготовленная пехота или механизированные подразделения.

Механизированные штурмы

Как рассказал военный, этот тип штурмов в последнее время случается реже, но имеет свои виды.

Масштабные наступления с бронетехникой – привлечение до 30 боевых бронированных машин и до 10 танков. Это – батальонно-тактическая группа на базе мотопехотного батальона, усиленная танковой ротой. Подобные атаки активно использовались ранее, однако сейчас их частота снизилась из-за потерь и дефицита техники у противника.

Наступления одной или небольшими колоннами бронетехники без танков – такие штурмы случаются реже, чем раньше, но еще присутствуют.

Наступления малыми группами бронетехники – это сейчас самый распространенный формат. Бронетехника заходит в плохих погодных условиях, иногда – при поддержке небронированной техники, например мотоциклов.

Цель таких штурмов – проехать первую линию обороны, высадиться в глубине нашей территории на промежуточные позиции или на позициях БПЛА, или это могут быть вообще заброшенные дома. Главное, чтобы их пехота "спешилась" и у нее было укрытие,

– подчеркнул Сергей "Скалун".

Когда противнику удается прорваться в тыл, у смежных украинских подразделений может сложиться впечатление, что они в окружении. Это заставляет менять позиции артиллерии и БПЛА, что ничего хорошего нам не дает.