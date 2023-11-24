Коварный способ ракетных атак россиян: сначала "летит" не оружие

Поговорим о возможных ракетных обстрелах, а точнее – о страхе перед ними. Я имею в виду очередную волну разгона о якобы уже известных планах "удара десятками самолетов".

Сначала – информационные вбросы, а уже тогда – ракеты

Понимаете, братья и сестры украинцы, у россиян сейчас методика именно такая – сначала запугать, а только после этого стрелять. А зачем разрешать им делать это с нами? Надо же беречь свое здоровье.

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Если говорить более развернуто, то достовернее всех знать о движении российских бомбардировщиков по направлению к рубежам для пуска ракет могут разве что операторы натовских самолетов AWACS. Уже они передают данные коллегам с украинской противовоздушной обороны.

Но насколько мне известно, операторы натовских AWACS свои телеграм-каналы не ведут, а откуда берут свои данные авторы анонимных "телег" – может оказаться неизвестным даже исторической науке.

То, что мы воспринимаем просто как "ракетный удар по инфраструктуре", для россиян намного сложнее по содержанию и сути. Они называют это "операция на истощение потенциала".

Какую задачу перед собой ставят оккупанты Любой массированный ракетный удар должен приводить не только к разрушению инфраструктуры в тылу, но и влиянию по цепи на ситуацию на фронте. Поэтому российские "военные теоретики" прописывают себе, что для успеха операций на истощении нужен не только запас ракет разной номенклатуры, но и информационные вбросы. На этом фоне превратить саму угрозу потенциального ракетного удара на ИПСО – это слишком простое и одновременно слишком эффективное и коварное изобретение россиян.

Да, эта выдумка врага может слишком хорошо ложиться на текущие общественные настроения, которые приобрели во многом нездоровый оттенок. Еще год назад сложно было представить, чтобы кто-то требовал "дифференцировать" тревоги по цвету во время взлетов и длительных патрулирований "МиГ-31К", которые тогда взлетали вообще с белорусской авиабазы "Мачулищи". Это, считайте, "пистолетная дистанция" до Киева.

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Перестаньте измерять эффективность нашей ПВО

Еще появилась эта нездоровая штука – в любые жанры публичной риторики, особенно от официальных лиц, добавлять надежду, что, возможно, ПВО таки собьет все, что будет лететь. Извините, независимо от того, что и кто бы хотел говорить или слышать на этом этапе, но наши зенитчики сделали невозможное еще тогда, когда весной 2022 года сбивали россиян с "С-300". Они стали первыми в мире, кто смог сбивать враждебные цели этим ЗРК за все 40 лет использования.

Другое невозможное – в апреле – мае 2022 года восстановили целостность общенациональной системы ПВО, после чего российские самолеты перестали перелетать линию фронта. И еще отдельное невозможное – когда в условиях полномасштабных боевых действий обеспечили восстановление поврежденных или расконсервированных ЗРК и истребителей.

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Возможно, уже пора прекращать эту "специальную олимпиаду" по измерению штангенциркулем уровня эффективности работы нашей ПВО в том или ином эпизоде, потому что все равно эта "спецолимпиада" не способствует возвращению к реальности.

Да, нам поставили и еще поставят очень много современных западных систем ПВО, но и это не повод ждать 100% эффективности работы. Мораль в этой истории такова: если действительно страшно ожидать возможный ракетный налет россиян, то не надо искать где-то возможные "предупреждения" об атаке. Лучше поискать в сети душевно полезные публикации, которые в прошлом году издавали наши СМИ, по теме, как преодолевать стресс в условиях ракетных обстрелов и блекаутов. Это определенно лучше поможет подготовиться.