В Рубежном возле вокзала "внештатно сошла" вражеская авиационная бомба: есть жертвы
2 апреля 2024, 09:44Читати новину українською
Источник:Луганская ОВА
У российских пилотов время от времени из самолетов "внештатно выходят" бомбы. На этот раз не обошлось без жертв.
Во временно оккупированном Рубежном "внештатно сошла авиационная бомба". Она упала с российского истребителя недалеко от железнодорожного вокзала.
Смотрите также Циничные обстрелы Харьковщины: какие объекты в регионе оказались под российскими ударами
Есть пострадавшие
В то же время в Луганской ОГА рассказали, что о количестве жертв не сообщают, уцелевших эвакуировали и держат вместе.
Там также напомнили, что в прошлый раз, когда люди вернулись в свои дома, они недосчитались многих ценных вещей. Получается, что тех специалистов, которые работали на месте, интересовал не только боеприпас.
В Луганской области российский пилот направил подбитый самолет на село с мирными жителями
- Российские захватчики продолжают поражать своим циничным и неуклюжим отношением к украинцам на оккупированных территориях. Так, в Луганской области российский пилот направил подбитый самолет на село с мирными жителями.
- Это воздушное судно оккупантов упало на улицу, где проживали гражданские лица. Сейчас точное количество жертв в результате этой авиакатастрофы на временно оккупированной территории Луганской области – неизвестно.
- Председатель Луганской ОВА также отметил, что жители села Дьяково, расположенного в 10 километрах от границы с Россией, увидели, как этот российский истребитель убивает гражданских.