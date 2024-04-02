В Рубежном возле вокзала "внештатно сошла" вражеская авиационная бомба: есть жертвы

У российских пилотов время от времени из самолетов "внештатно выходят" бомбы. На этот раз не обошлось без жертв.

Во временно оккупированном Рубежном "внештатно сошла авиационная бомба". Она упала с российского истребителя недалеко от железнодорожного вокзала.

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Есть пострадавшие

В то же время в Луганской ОГА рассказали, что о количестве жертв не сообщают, уцелевших эвакуировали и держат вместе.

Там также напомнили, что в прошлый раз, когда люди вернулись в свои дома, они недосчитались многих ценных вещей. Получается, что тех специалистов, которые работали на месте, интересовал не только боеприпас.

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