Россия экспериментирует, но планирует атаки 24 февраля: у Зеленского оценили готовность Украины

В течение 21-24 февраля россияне могут обстреливать Украину. Сейчас враги экспериментируют, выпуская не такое количество ракет, как раньше.

Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал.

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В последнюю атаку россияне использовали 32 ракеты, среди которых половина были баллистическими. Сегодня, 18 февраля, оккупанты били "Калибрамы".

Они экспериментируют. Ракеты фейковые используют. Будут ли это делать 21 – 24? Безусловно. Мы к этому готовы,

– подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что людям нужно будет считаться с сиренами и находиться в безопасных местах.

К слову, спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат также отмечал, что захватчики сейчас несколько изменяют свою тактику Ранее они устраивали массированную ракетную атаку раз в две недели, а сейчас применяют ракеты чаще.

Может быть 3 волны атаки

Накануне Подоляк предупредил, что россияне попытаются подготовить массированную ракетную атаку к 24 февраля. Хотя у окупантов ощущается дефицит ракет, они могут атаковать в 3 волны.

По словам советника, россияне попытаются накопить тот объем, не всегда используют для "массированного 3-волнового каскада" и показать, мол, у них еще есть "порох в пороховницах".