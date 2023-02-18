Про це розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону, повідомляє 24 Канал.

До речі Військовий об'єкт та зупинка: Гамалій показав наслідки удару по Хмельницькому

Під час останньої атаки росіяни використали 32 ракети, серед яких половина були балістичними. Сьогодні, 18 лютого, окупанти гатили "Калібрами".

Вони експериментують. Ракети фейкові використовують. Будуть це робити 21 – 24? Безумовно. Ми до цього готові,

– наголосив Подоляк.

Він зазначив, що людям потрібно буде зважати на сирени та перебувати у безпечних місцях.

До слова, речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат також зазначав, що загарбники зараз дещо змінюють свою тактику. Раніше вони влаштовували масовану ракетну атаку один раз на два тижні, а зараз застосовують ракети частіше.

Може бути 3 хвилі атаки

Напередодні Подоляк попередив, що росіяни спробують підготувати масовану ракетну атаку до 24 лютого. Хоч в окупантів відчувається дефіцит ракет, вони можуть атакувати в 3 хвилі.

За словами радника, росіяни спробують накопичити той обсяг, який завжди використовують для "масованого 3-хвильового каскаду" і показати, мовляв, у них ще є "порох у порохівницях".