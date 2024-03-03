Россияне этого не ожидали: майор запаса объяснил причину массового сбивания самолетов

У россиян не хватает снарядов по всей линии фронта. Именно поэтому на определенных участках они начали использовать авиацию.

Об этом в эфире 24 Канала сообщил майор запаса, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. Сейчас враг использует примерно 10 тысяч выстрелов в сутки.

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"Чтобы мы поняли, насколько они активно использовали артиллерию, то по состоянию на сегодня с начала полномасштабного вторжения – выстрелили уже примерно 12 миллионов снарядов. То есть по 6 миллионов в среднем за год", – отметил майор запаса.

Если вы овладели воздухом, то у вас есть преимущество – вы должны это активно использовать. Россияне пытаются активно это использовать – вместо снарядов бросают бомбами. Это означает, что эти самолеты уже заходят в зону поражения наших средств противовоздушной обороны или находятся неподалеку,

– отметил Алексей Гетьман.

Они этого не ожидали, ведь понимают, что мы не будем подтягивать непосредственно к линии фронта, например, Patriot. Ведь туда может достреливать их артиллерия. Их разведка могла увидеть где находится эта система и забросала бы ее артиллерией. Именно поэтому там есть определенные хитрости, которые мы используем. В частности, там идет счет на минуты, чтобы отстреляться и уехать.

Как российские пилоты решаются взлетать

По словам ветерана, российские командиры мотивируют пилотов тем, что якобы от наших ракет можно уклоняться. На самом деле это уже зависит от мастерства пилота. Конечно, от одной ракеты можно уклониться, от двух трудно, от трех почти невозможно.

Еще раз – они (российские пилоты – 24 Канал) не заходят на десятки километров, это буквально на сотни метров они залетают и нам надо успеть его сбить,

– подчеркнул Алексей Гетьман.

"Они мотивируют таким образом пилотов, что чтобы они не боялись. Якобы, что это не означает, что полет в "один конец", что наоборот, если умелый пилот, то сделает маневр и убежит. А те, кто были сбиты, то они не выполняли правильно боевое распоряжение, боевое задание", – рассказал Гетьман.

Он добавил, что пусть так и продолжают мотивировать – их "самолетопад" будет продолжаться.

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