Боятся и готовятся к обороне: партизаны показали, как россияне окапываются в Крыму

Россияне испытывают страх, понимая, что они не могут быть в безопасности. Они готовят к обороне временно оккупированный Крым.

Партизаны движения сопротивления Атеш показали, как оккупанты готовят временно оккупированный полуостров к обороне. Они поделились снимками окопов в Черноморском районе Крыма.

Оборонные сооружения непригодны

Агент партизан в населенном пункте Окуневка, расположенном на западном берегу Крыма, демонстрирует окопы россиян. Таким образом, россияне готовятся защищать полуостров.



Окопы непригодны к использованию / Фото "Атеш"

Такие сооружения не пригодны для использования по назначению. И никого не смогут остановить, – говорится в сообщении.

Координаты расположения этих окопов: 45.367558, 32.780489

Россияне окапываются в Крыму: смотрите видео

Партизаны: последние новости

Партизаны заявили, что зафиксировали размещение российских войск в Евпаторийском районе. Вместе работали украинцы и крымские татары. Члены "Атеш" пробрались на территорию бывшего склада боеприпасов в поселке городского типа Новоозерное Евпаторийского района.

15 декабря, партизаны взорвали русский поезд во временно оккупированном Мелитополе. Пострадали и тепловоз, и вагон, и жд полотно. Мэр рассказал, что около 8 утра пятницы силы сопротивления ликвидировали как железнодорожное полотно, так и поезд, направлявшийся в направлении Крыма.

Агентам движения "Атеш" удалось совершить очередной успешный рейд по улицам столицы страны-агрессорки. На одной из них внимание партизан привлекла часть росгвардии. Партизаны указывают на то, что враг не способен обеспечить надежную защиту своих военных объектов. В частности, на опубликованных кадрах, видны нелепые попытки окупантов принимать хоть какие-то защитные меры в виде патрулей по периметру части, но это лишь бесполезные попытки.