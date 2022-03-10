Россияне, Кремль в другом направлении: москвичи штурмуют магазины одежды UNIQLO

Только закончились бои за последние кастрюли из IKEA, как россияне оцепили магазины одежды от компании UNIQLO. Ранее там заявили, что временно прекратят работу в стране-агрессоре.

Также компания заявила, что пожертвует 10 миллионов долларов и одежду для Украины через управление по делам беженцев ООН.

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Москвичи выстроились в очередь одного из магазинов UNIQLO. Очевидно, бои за одежду не за горами.

Интересно, до них когда-нибудь дойдет, что нужно идти на Кремль, а не на штурм закрывающихся магазинов?,

– написал Алексей Гончаренко.

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