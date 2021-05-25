Россияне в Крыму тренировались отражать нападение с зенитным ракетным комплексом

Россия провела военные учения в оккупированном Крыму. Использовали, в частности, зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф".

Вражеская армия училась отражать нападение диверсантов условного противника. Обстановку старались максимально приблизить к боевой.

Ранее В оккупированном Крыму катапультировались российские летчики: есть пострадавший

В рамках учений по противовоздушной обороне россияне:

отработали меры по свертыванию позиций и передислокации под прикрытием зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С";

отражали нападение и уничтожали "противника", который в ходе совершения марша нападал на военную колонну из позиционного района;

тренировались выявлять и брать на контроль и сопровождение контрольные цели с последующим уничтожением, выполняя электронные пуски;

Российское Минобороны сообщило, что в ходе учений по нападению диверсантов использовали холостые боеприпасы и средства имитации взрывчатки.

Сбор СБУ на Херсонщине

Ранее в мае Служба безопасности Украины провела штабной сбор в Херсонской области. Там отработали действия при возможном распространении российской агрессии.

В ведомстве проверили, готова ли Украина к практическим действиям, если Россия задумает осуществить вглубь территории страны. Сбор организовали по поручению президента.

Его участники отработали противодействие террористическим угрозам и разведывательно-подрывной активности в приграничных районах с оккупированным Крымом.