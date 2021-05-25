Ворожа армія вчилася відбивати напад диверсантів умовного противника. Обстановку намагалися максимально наблизити до бойової.
Раніше В окупованому Криму катапультувалися російські льотчики: є постраждалий
В рамках навчання з протиповітряної оборони росіяни:
- відпрацювали заходи зі згортання позицій й передислокації під прикриттям зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С";
- відбивали напад та знищували "противника", який у ході здійснення маршу нападав на військову колону з позиційного району;
- тренувалися виявляти й брати на контроль та супровід контрольні цілі з подальшим знищенням, виконуючи електронні пуски;
Російське Міноборони повідомило, що у ході навчань з нападу диверсантів використовували холості боєприпаси й засоби імітації вибухівки.
Збір СБУ на Херсонщині
Раніше у травні Служба безпеки України провела штабний збір у Херсонській області. Там відпрацювали дії при можливому поширенні російської агресії.
У відомстві перевірили, чи готова Україна до практичних дій, якщо Росія задумає здійснити вглиб території країни. Збір організували за дорученням президента.
Його учасники відпрацювали протидію терористичним загрозам й розвідувально-підривній активності у прикордонних районах з окупованим Кримом.