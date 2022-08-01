россияне лгут, что уничтожили установки HIMARS в Харькове, хотя на самом деле убили человека на остановке

россияне в очередной раз накрыли огнем один из районов Харькова. Враги убили возле остановки гражданского мужчину. Вместе с тем минобороны врага продолжает цинично врать, придумывая басни об "уничтоженных националистах и HIMARS".

Оккупанты ударили по Салтовке около 7:00 утра, информирует 24 канал. Попали рядом с остановкой общественного транспорта, также пострадал двор многоквартирного дома.

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россияне цинично врут в сводках минобороны

Конечно, ни капли правды об обстрелах в своих сводках минобороны государство-агрессор не сообщает. российские военные продолжают "кормить" граждан россии легендами о ликвидации десятков единиц западного оружия и сотен так называемых "наемников и националистов".

оккупанты продолжают "уничтожать" HIMARS – но только на словах

Казалось бы, россияне на бумаге "уничтожили" уже больше систем HIMARS, чем Украине предоставили западные партнеры. Однако минобороны россии уже "понесло" и останавливаться они не собираются.

Так обстрел Харькова – исключительно гражданских объектов – агрессоры представили как "уничтожение двух американских пусковых установок HIMARS". Поскольку этим уже потребителей российской пропаганды не удивишь, добавили еще и "убийство и 53 националистов и иностранных наемников".

Видео "суперточного" удара удивляет

"Спалилось" российское минобороны на обнародованном видео. Потому что HIMARS "уничтожили" вроде бы на втором этаже административного здания. Очевидно, что поискать размеры американской системы в Интернете было слишком сложно.

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Больше "произведений" российской пропаганды:

Когда российские войска обстреляли мебельный склад в Одессе, они представили это как уничтожение Harpoon и несуществующей зарядной машины HIMARS. Возможно, оккупанты предполагают, что талантливые украинцы научились производить вооружение из дерева.

Также россияне собирались снимать репортаж об уничтожении HIMARS на полигоне в беларуси. Для этого должны были даже изготовить деревянный макет.

Тем временем в США заверили: ни в один из предоставленных HIMARS не попали россияне.

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