Россияне маневрируют и имитируют попытки зайти в Николаев
Источник:телеграм-канал Виталия Кима
Российские оккупанты имитируют попытки зайти в Николаев. Вероятно, таким образом они просто пытаются истощить украинских защитников.
Об этом 6 марта в своем телеграме рассказал Виталий Ким, глава Николаевской ОВА. Соответствующее сообщение он опубликовал в 16:55.
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"Мы за вами следим"
Чиновник отметил, что россияне пытались зайти в город. Но, похоже, они просто маневрировали, ведь даже не заходили в бой. "Они перемещаются. Притворяются, что нападают, чтобы мы не спали и нервничали. А сами двигаются в направлении Вознесенска и Южноукраинска", – добавил руководитель ОВА.
Но мы вас видим, мы за вами следим,
– пригрозил россиянам Ким.
Ранее украинские защитники разбили вражескую артиллерию под Николаевом. Теперь все, что осталось, от российской техники, это руины и обломки.
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