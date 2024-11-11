Россияне с помощью ботов перекручивают и искажают заявления "советников" Трампа по Украине

Дональд Трамп, известный своими неоднозначными заявлениями, победил на президентских выборах. Россияне уже взялись за заявления его "советников" по Украине.

Россияне искажают заявления "советников" новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине с помощью ботов. об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД Андрея Коваленко в эфире телемарафона.

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Искаженные заявления подхватывают украинцы

Коваленко объяснил, что на Западе Россия занимается тем, что перекручивает слова разного рода "советников" Трампа, которые сейчас позиционируют себя так и комментируют ситуацию по Украине, по войне с Россией, чтобы попадать в заголовки.

Коваленко добавил, что Россия усилиями собственных ботоферм в соцсети Илона Маска Х пытаются эти заявления искажать и вырывать из контекста. Они убеждают, что якобы Украину принудят к миру на российских условиях.

Украинские журналисты, медийщики, конечно же охотно подхватывают любые теории сейчас, касающиеся мирного плана Трампа, и очень часто берут искаженные заявления так же россиянами, в том числе заявления Дональда Туска,

– добавил председатель ЦПД.

Коваленко объяснил, что Туск заявлял о том, что очень скоро США прекратят огонь. По его словам, параллельно с этим россияне продолжают продвигать тему того, что Украине не нужно поставлять вооружение, потому что "если продолжится война, то Трамп переложит эту войну на Европу, и Европа не может финансировать Украину без США и фактически Европа будет втянута в войну, и поэтому надо прекратить поставки вооружения".

Россия манипулирует тем, что при таком раскладе есть угроза втягивания Европы в войну, поэтому более выгодным якобы является примирение на любых условиях.