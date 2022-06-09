Россияне в Мариуполе окончательно отказались от поиска тел погибших, – советник мэра Андрющенко

В блокадном Мариуполе россияне продолжают разбирать завалы. Однако окупанты уже окончательно отказались от поиска тел погибших украинцев.

Об этом 24 канала рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Особенно массово российские захватчики сейчас разбирают завалы в Левобережном районе города.

Трупы свозят грузовиками: в Мариуполе под завалами находят от 50 до 100 тел погибших

Ранее россияне постоянно его обстреливали "Градами" и "Смерчами". В Левобережном районе люди фактически были отрезаны от возможности эвакуироваться в безопасную в то время часть города.

Оккупанты окончательно отказались от практики поиска тел погибших, от реального разбора завалов. Фактически они сносят здания и вместе с мусором тела погибших и имущество вывозят на свалки. Это ужасно,

– рассказал советник мэра.

По словам Андрющенко, если раньше местные власти еще надеялись идентифицировать убитых россиянами людей после деокупации Мариуполя и узнать настоящее количество погибших, то сейчас понятно, что сделать это на свалке будет просто невозможно.

"Сколько там людей погибло, кто это был – к сожалению, мы уже не узнаем никогда, наверное. Это наша большая грусть. Очень больно", – рассказал советник городского головы.

Какова эпидситуация в городе

Как рассказал Андрющенко, эпидемиологическая ситуация в Мариуполе остается критичной. Оккупанты утверждают, что у них вроде бы все под контролем и они все вычистили, но мусор на улицах как было, так и остается.

Понемногу его пробуют вывозить. Они нашли несколько мусоровозов, оставшихся после нас. Однако этого мало. Более того, они предназначены не для уборки улиц, а для сбора мусора с баков. То есть они не очень помогают в этих разборах,

– отметил советник мэра.

Также известно, что россияне завезли в Мариуполь грузовики собственной наличности. Они начинают выдавать пенсионерам пенсии в русских рублях.

"Там проходят безумные очереди, драки, скандалы. То есть ни один процесс не организован", - добавил советник городского головы.

Что происходит в Мариуполе: последние новости

Под каждым двумя из пяти многоэтажек в Мариуполе россияне находят от 50 до 100 тел убитых украинцев. Больше всего – в подвалах и подъездах "хрущевок".

В блокадном Мариуполе, кроме других проблем, которые вызвали россияне, произошел медицинский коллапс . В городе катастрофически не хватает врачей. Оккупанты уже даже начали уговаривать вернуться к работе пенсионеров в возрасте от 80 лет.

Оккупационные "власти" в Мариуполе решили запретить купаться в Азовском море после того, как город закрыли на карантин.

В Мариуполе российские военные вербуют рабочих в концентрационные "фильтрационные лагеря". Абоненты оккупационного мобильного оператора "Феникс" начали получать соответствующую рассылку в сообщениях.

Андрющенко рассказал, что сейчас происходит в Мариуполе: смотрите видео