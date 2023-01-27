Россия начала маскировать свои ракеты Х-101, – Defense Express
Источник:Defense Express
Россияне пытаются скрыть следы своих преступлений. Следовательно, они прибегают к неэффективным методам "зачистки следов".
Россияне пытаются смыть с себя ответственность за обстрелы Украины. По данным издания, оккупанты начали маскировать свои ракеты Х-101.
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Для чего враг маскирует ракеты
Несколько источников Defense Express сообщают, что захватчики зачищают болгаркой серийные номера на корпусе ракеты, чтобы невозможно было идентифицировать приблизительную дату изготовления.
Стоит добавить, что серийный номер содержит информацию о годе, квартале, партии и порядковом номере ракеты в партии.
Именно эти данные позволяют оценить темпы и порядок использования этих ракет. Несмотря на это, уже официально подтверждено, что враг применяет ракеты Х-101, произведенные в последних кварталах 2022 года.
Однако в Defense Express отмечают, что попытки оккупантов напрасны, ведь серию ракеты можно идентифицировать по ее обломкам. Все внутренние узлы и агрегаты ракеты имеют свои серийные номера, а уничтожить их без полной переборки ракеты в заводских условиях довольно сложно.
Россия обстреляла Украину 26 января: что известно
- Российская армия в очередной раз совершила массированную ракетную атаку на Украину. Захватчики выпустили 55 ракет. Украинские силы ПВО сбили 47 ракет. Также 25 января наши воины сбили более 20 "Шахидов".
- К сожалению, попадание зафиксировали в Киевской, Винницкой Одесской областях и столице. В Киевской области оккупанты попали в объекты гражданской инфраструктуры, жилые и частные дома. Также поврежден энергетический объект. В Одесской области россияне попали в 2 объекта энергетической инфраструктуры.
- Пресофицер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий сообщил, что из-за массированной атаки России погибли по меньшей мере 11 человек. Сообщалось об одном погибшем в Киеве.
- Министр энергетики Герман Галущенко информировал, что враг обстрелял объекты энергетики, пытаясь создать системный сбой в энергосистеме Украины 26 января энергосистема Украины уже пережила 13 ракетных атак врага и 15 ударов БПЛА по энергообъектам.