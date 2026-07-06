Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, отметив, что россияне для переброски техники используют разные маршруты. Однако обойти Мариуполь они никак не могут.

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Как оккупанты пытаются защитить свою технику во время перевозки?

Андрющенко подчеркнул, что россияне довольно тщательно маскируют военную технику, ведь боятся, что украинские силы ее уничтожат.

Эту технику всегда сопровождают во время переброски мобильные огневые группы (МОГ). А перевозят ее в гражданских автомобилях. Возможно, база – это военная машина, но кабины перекрашены, тенты натянуты, внутри находятся военные или военные грузы,

– пояснил он.

Оккупанты иногда транспортируют боекомплекты без сопровождения, маскируя их, по словам руководителя Центра изучения оккупации, под перевозку зерна или сыпучих строительных материалов.

Они кладут боекомплект в кузов, сверху закрывают его досками, а затем засыпают их зерном, песком или гравием, чтобы все выглядело как гражданская перевозка,

– подчеркнул Петр Андрющенко.

Вся эта техника и вооружение перебрасывается в северном направлении Донецкой области, а именно – в Константиновку.

Андрющенко рассказал, как россияне маскируются в Мариуполе: смотрите видео

Руководитель Центра изучения оккупации также отметил, что в последнее время количество живой силы и частота ее перебросок значительно сократились по сравнению с осенью и зимой 2025 года и весной 2026-го.

Даже визуально видно, что наконец-то личного состава врага стало меньше. Возможно, россияне готовят его в других местах и откуда-то еще перебрасывают. Но, по крайней мере, на Приазовском направлении численность перемещающегося личного состава заметно уменьшилась,

– отметил он.

Он добавил, что прогнозы о том, что россиянам с трудом удается собрать 30 тысяч боевого личного состава, начинают сбываться. И на местах есть этому подтверждение.

Напомним, что российский Генштаб заявил, что якобы оккупанты "освободили" Константиновку. Однако Владимир Зеленский опроверг эту информацию. Также ее опровергают аналитики Института изучения войны, ведь они не зафиксировали на геолокационных кадрах продвижение российских войск. Кроме того, не появились видеозаписи об использовании россиянами транспортных средств, минометов или ствольной артиллерии в городе.