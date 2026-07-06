Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, наголосивши, що росіяни для перекидання техніки використовують різні маршрути. Проте обминути Маріуполь вони ніяк не можуть.

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Як окупанти намагаються захистити свою техніку під час перевезення?

Андрющенко наголосив, що росіяни доволі ретельно маскують військову техніку, адже бояться, що українські сили її уразять.

Цю техніку завжди супроводжують під час перекидання мобільні вогневі групи (МВГ). А перевозять її у цивільних автівках. Можливо, база – це військова машина, але кабіни перефарбовані, тенти перетягнуті, всередині – військові або військові вантажі,

– пояснив він.

Окупанти іноді транспортують боєкомплекти без супроводу, маскуючи їх, за словами керівника Центру вивчення окупації, під перевезення зерна або сипучих будівельних матеріалів.

Вони у кузов ставлять боєкомплект, зверху закривають його дошками, а вже їх засипають зерном, піском або гравієм для того, щоб все виглядало як цивільне перевезення,

– підкреслив Петро Андрющенко.

Вся ця техніка та озброєння перекидається на північний напрямок Донецької області, а саме – у Костянтинівку.

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Керівник Центру вивчення окупації також зауважив, що останнім часом кількість живої сили та кількість її перекидань значно скоротилися, порівняно з осінню і зимою 2025 року та весною 2026-го.

Навіть візуально видно, що нарешті особового складу ворога стало менше. Можливо, росіяни його готують в інших місцях і звідкись ще перекидають. Але принаймні на Приазовському напрямку чисельність особового складу, що переміщається, помітно зменшилась,

– відзначив він.

Він додав, що прогнози щодо того, що росіянам ледве вдається зібрати 30 тисяч живої сили, починають здійснюватися. І на землі є цьому підтвердження.

Нагадаємо, що російський Генштаб заявив, що нібито окупанти "звільнили" Костянтинівку. Проте Володимир Зеленський спростував цю інформацію. Так само її заперечують аналітики Інституту вивчення війни, адже вони не зафіксували на геолокаційних кадрах просування російських військ. Крім того, не з'явилися відеозаписи щодо використання росіянами транспортних засобів, мінометів або ствольної артилерії у місті.