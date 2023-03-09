Это и хорошая, и плохая новость, – военный эксперт о применении россиянами "Кинжалов"
Россия в ночь на 9 марта в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Впрочем, если сравнивать с предыдущими месяцами, на подготовку к нему у врага ушло гораздо больше времени.
Это свидетельствует о том, что стратегический неядерный потенциал России испытывает рецессию. Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт Петр Черник.
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Массированные запуски "Кинжалов"
Он убежден, что этот процесс у врага будет только нарастать. В то же время, он заметил довольно интересную деталь в новом обстреле России.
Это и хорошая, и плохая новость одновременно. Это применение 6 ракет комплекса Х-47м2 "Кинжал". Почему это хорошая новость? Потому что для россиян эта ракета новейшая, она буквально 2017 года разработки, их немного – в пределах 53 ракет,
– подчеркнул Петр Черник.
Поэтому это самый неприкосновенный запас России, который только может быть. Итак, если они их используют, то это значит, что хороших и качественных ракет других классов у них все меньше.
"Но есть и плохая новость. Если эти комплексы работают, то мы понимаем, что защиты от них на данный момент у нас нет. Возможно, когда появятся комплексы Patriot и французско-итальянские SAMP/T, эта ситуация улучшится", – отметил. военный эксперт.
Такой ракетной атаки еще не было: смотрите видео
Комментируя вопрос о возможности производить новые "Кинжалы", специалист отметил, что в одной такой есть примерно 130 компонентов, производимых странами Запада. Еще до полномасштабного вторжения эта информация была в открытом доступе.
Все санкционные пакеты приняты. Последний американский очень интересен. Он как раз и касается уплотнения этой сетки поставок в Россию, прежде всего, микроэлектроники и полупроводников,
– отметил Петр Черник.
Он убежден, что чуть ли не каждый месяц она действительно будет все больше уплотняться. Впрочем, по мнению специалиста, до окончательного закрытия путей снабжения так и не дойдет.
"Однако подчеркну, что полноценно в большом количестве производить эти ракеты они точно не смогут. Логика свидетельствует, что через черные схемы они смогут достичь показателей в 10-15% от объективной потребности. На данный момент – до 40 ракет в месяц", – заявил военный эксперт.
В то же время с каждым месяцем эта удавка будет затягиваться все сильнее, а производство только замедляться.
Ракетная атака России
Россия в ночь на 9 марта в который раз массированно атаковала Украину, запустив чуть ли не сотню ракет. Среди них:
- 28 пусков – крылатых ракет Х-101, Х-555;
- 20 пусков – ракет "Калибр" (из трех носителей с Черного моря);
- 6 пусков – сверхзвуковых ракет Х-22;
- 6 пусков – гиперзвуковых ракет "Кинжал";
- 8 пусков – управляемых авиационных ракет (это Х-31, Х-59, выпускаемых с Су-35);
- 13 пусков – ракет с зенитно-ракетных систем С-300;
- 8 – беспилотных комплексов "Шахид".
Воздушные силы ВСУ смогли сбить 34 из 48 крылатых ракет и 4 из 8 "Шахидов". Также организовали "определенное противодействие" всем 8 управляемым авиационным ракетам, так что ни одна из них не достигла своей цели.