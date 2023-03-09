Это и хорошая, и плохая новость, – военный эксперт о применении россиянами "Кинжалов"

Россия в ночь на 9 марта в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Впрочем, если сравнивать с предыдущими месяцами, на подготовку к нему у врага ушло гораздо больше времени.

Это свидетельствует о том, что стратегический неядерный потенциал России испытывает рецессию. Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт Петр Черник.

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Массированные запуски "Кинжалов"

Он убежден, что этот процесс у врага будет только нарастать. В то же время, он заметил довольно интересную деталь в новом обстреле России.

Это и хорошая, и плохая новость одновременно. Это применение 6 ракет комплекса Х-47м2 "Кинжал". Почему это хорошая новость? Потому что для россиян эта ракета новейшая, она буквально 2017 года разработки, их немного – в пределах 53 ракет,

– подчеркнул Петр Черник.

Поэтому это самый неприкосновенный запас России, который только может быть. Итак, если они их используют, то это значит, что хороших и качественных ракет других классов у них все меньше.

"Но есть и плохая новость. Если эти комплексы работают, то мы понимаем, что защиты от них на данный момент у нас нет. Возможно, когда появятся комплексы Patriot и французско-итальянские SAMP/T, эта ситуация улучшится", – отметил. военный эксперт.

Такой ракетной атаки еще не было: смотрите видео

Комментируя вопрос о возможности производить новые "Кинжалы", специалист отметил, что в одной такой есть примерно 130 компонентов, производимых странами Запада. Еще до полномасштабного вторжения эта информация была в открытом доступе.

Все санкционные пакеты приняты. Последний американский очень интересен. Он как раз и касается уплотнения этой сетки поставок в Россию, прежде всего, микроэлектроники и полупроводников,

– отметил Петр Черник.

Он убежден, что чуть ли не каждый месяц она действительно будет все больше уплотняться. Впрочем, по мнению специалиста, до окончательного закрытия путей снабжения так и не дойдет.

"Однако подчеркну, что полноценно в большом количестве производить эти ракеты они точно не смогут. Логика свидетельствует, что через черные схемы они смогут достичь показателей в 10-15% от объективной потребности. На данный момент – до 40 ракет в месяц", – заявил военный эксперт.

В то же время с каждым месяцем эта удавка будет затягиваться все сильнее, а производство только замедляться.

Ракетная атака России

Россия в ночь на 9 марта в который раз массированно атаковала Украину, запустив чуть ли не сотню ракет. Среди них:

28 пусков – крылатых ракет Х-101, Х-555;

20 пусков – ракет "Калибр" (из трех носителей с Черного моря);

6 пусков – сверхзвуковых ракет Х-22;

6 пусков – гиперзвуковых ракет "Кинжал";

8 пусков – управляемых авиационных ракет (это Х-31, Х-59, выпускаемых с Су-35);

13 пусков – ракет с зенитно-ракетных систем С-300;

8 – беспилотных комплексов "Шахид".

Воздушные силы ВСУ смогли сбить 34 из 48 крылатых ракет и 4 из 8 "Шахидов". Также организовали "определенное противодействие" всем 8 управляемым авиационным ракетам, так что ни одна из них не достигла своей цели.