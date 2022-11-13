Российский флаг в Мелитополе сняли сами оккупанты, ситуация странная, – мэр Мелитополя

Жители Мелитополя на Запорожье сообщают, что из центра города исчезла символика оккупантов. Россияне нашли этому оправдание.

Об этом написал мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что российский флаг исчез 13 ноября утром.

После Херсона ВСУ не будут останавливаться: в NYT назвали вероятное направление нового наступления

"Жители Мелитополя сообщают о загадочном исчезновении тряпья России на главной площади города. После чего, так называемая "оккупационная администрация" сообщила о "профилактических работах", - рассказал городской голова.



Флагшток без российского флага / Фото с телеграмму Ивана Федорова

Неизвестно, что произошло

По словам Федорова, враги закрыли для людей проход по лестнице, ведущей в нижнюю часть города. В эфире национального телемарафона мэр рассказал, что кафиры заявили о техническом обслуживании флагштока.

Флаг сняли сами россияне. Пока не цепляют новый. Удивительная ситуация. Этот флагшток стоит более 4 лет и ни разу не было причин для технического обслуживания. Также паника разгоняется и в том, что вчера была опубликована Кремлем официальная карта России, и там нет оккупированных Херсонской и Запорожской областей, – сообщил мэр.

Он добавил, что в Мелитополе есть паника среди коллаборантов и кафиров. Они не понимают, почему сняли русский флаг.

Обратите внимание – ВСУ продвигаются на Юге: смотрите видео

Что происходит в Мелитополе: последние новости