Не только "Крымский титан": в Меджлисе рассказали, что еще в Крыму могли заминировать оккупанты
Россияне хотят остановить работу завода "Крымский титан", который находится в оккупированном Армянске. Для этого они минируют территорию.
Оккупанты на полуострове прибегают к тактике минирования. Об этом 24 Каналу рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.
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Какая тактика у россиян
Эскендер Бариев пояснил, что сейчас заминированы все поля в Красноперекопском районе. Таким образом, оккупанты пытаются помешать Силам обороны Украины в случае их захода на территорию.
Что касается самого завода "Крымский титан", то его важной составляющей являются отстойники с пресной водой. Предприятие может работать только благодаря им.
"В 2018 году произошла химическая авария, которая произошла на "Крымском Титане", потому что они использовали соленую воду", – добавил он.
Сейчас завод продолжает работать и производить определенные комплектации для Вооруженных сил России.
Я могу подтвердить то, что, скорее всего, они заминировали отстойники, потому что они мелководные и не являются барьером для пехоты,
– подчеркнул он.
Подтвержденной информации о том, что сам завод заминирован пока нет.
Что известно о провокациях оккупантов на "Крымском титане"
- В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС нарушены циклы работы "Крымского титана". Причиной критической ситуации является отсутствие воды в Северо-Крымском канале.
- Россияне минируют цехи предприятия и закладывают взрывчатку на прилегающих к заводу территориях. В ОПУ отреагировали на очередные преступные действия оккупантов. Андрей Ермак убежден, что такая тактика россиян – это экоцид.
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что в случае аварии на "Крымском титане" последствия могут быть ощутимы аж в Турции.