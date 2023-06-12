Не только "Крымский титан": в Меджлисе рассказали, что еще в Крыму могли заминировать оккупанты

Россияне хотят остановить работу завода "Крымский титан", который находится в оккупированном Армянске. Для этого они минируют территорию.

Оккупанты на полуострове прибегают к тактике минирования. Об этом 24 Каналу рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

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Какая тактика у россиян

Эскендер Бариев пояснил, что сейчас заминированы все поля в Красноперекопском районе. Таким образом, оккупанты пытаются помешать Силам обороны Украины в случае их захода на территорию.

Что касается самого завода "Крымский титан", то его важной составляющей являются отстойники с пресной водой. Предприятие может работать только благодаря им.

"Крымский титан" – предприятие по производству титановой продукции, мощности которого находятся в Армянске на территории временно оккупированного Крыма. Он считается крупнейшим производителем диоксида титана в Восточной Европе.

"В 2018 году произошла химическая авария, которая произошла на "Крымском Титане", потому что они использовали соленую воду", – добавил он.

Сейчас завод продолжает работать и производить определенные комплектации для Вооруженных сил России.

Я могу подтвердить то, что, скорее всего, они заминировали отстойники, потому что они мелководные и не являются барьером для пехоты,

– подчеркнул он.

Подтвержденной информации о том, что сам завод заминирован пока нет.

Что известно о провокациях оккупантов на "Крымском титане"