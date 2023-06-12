Окупанти на півострові вдаються до тактики мінування. Про це 24 Каналу розповів член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв.

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Яка тактика у росіян

Ескендер Барієв пояснив, що наразі замінованими є всі поля у Красноперекопському районі. У такий спосіб окупанти намагаються перешкодити Силам оборони України у разі їхнього заходу на територію.

Що стосується самого заводу "Кримський титан", то його важливою складовою є відстійники з прісною водою. Підприємство може функціонувати лише завдяки ним.

"Кримський титан" – підприємство з виробництва титанової продукції, потужності якого знаходяться в Армянську на території тимчасово окупованого Криму. Він вважається найбільшим виробником діоксиду титану у Східній Європі.

"У 2018 році сталася хімічна аварія, яка відбулася на "Кримському Титані”, бо вони використовували солену воду", – додав він.

Наразі ж завод продовжує працювати й виготовляти певні комплектації для Збройних сил Росії.

Я можу підтвердити те, що, скоріше за все, вони замінували відстійники, бо вони мілководні й не є бар'єром для піхоти,

– наголосив він.

Підтвердженої інформації про те, що сам завод замінований поки що немає.

Що відомо про провокації окупантів на "Кримському титані"