Россияне модернизировали баллистические ракеты: это затрудняет работу систем Patriot

Россия недавно модернизировала свои баллистические ракеты, чтобы они могли отвлекать системы ПВО. Это затрудняет работу системы Patriot, которая может их сбивать.

Об этом подробнее рассказал начальник управления коммуникации Командования Воздушных сил ВСУ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир телемарафона.

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Россия использует модернизированные ракеты, чтобы атаковать Украину

Эта информация есть у нас и наших партнеров, что именно ракеты "Искандер-М", которые атакуют по баллистической траектории, были усовершенствованы, модернизированы. Речь идет об отстреле радиолокационных ловушек, которые каждая ракета может отстреливать уже во время захода на цель,

– сказал Игнат.

Он добавил, что из-за этого системы Patriot, способные перехватывать баллистику, теперь работают менее эффективно.

"Другое – полет баллистической ракеты по такой квази баллистической траектории, когда ракета во время полета не летит по прямой, а осуществляет маневры. Системе Patriot, которая сбивает баллистику и высчитывает точку перехвата ракет, труднее эту точку предусмотреть", – добавил он.

Он отметил, что американским системам работать теперь труднее, но это не значит, что перехватывать новые ракеты невозможно.

По его словам, партнеры уже, вероятно, работают над тем, чтобы в ответ на это модернизировать свои системы перехвата.