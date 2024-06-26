Есть информация, что модернизированная субмарина может нести более 30 крылатых ракет, в частности Калибры, "Ониксы" и гиперзвуковые "Цирконы". Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что россияне, вероятно, не будут применять подводные лодки "Иркутск" для атак по территории Украины.

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Кому может угрожать судно "Иркутск"

Роман Свитан предположил, что модернизированная подводная лодка россиян может угрожать структурам НАТО.

Все зависит от того, какой флот Россия вооружит этим судном для выполнения боевых задач. Ввиду этого, может возникнуть напряжение на определенном направлении,

– высказался он.

По словам военного эксперта, подводные лодки такого типа несут серьезную угрозу в радиусе двух тысяч километров.

До Украины они не достанут, ведь в Черное море эта машина не зайдет,

– сказал Свитан.