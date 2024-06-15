Отметим, что в начале недели Россия направила на Кубу ракетный фрегат "Адмирал Горшков" и атомную подводную лодку "Казань", которая не является носителем ядерного оружия. В порту также появился нефтяной танкер "Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер".
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Судно Канады и субмарина США
Рано утром в пятницу, 14 июня, в Гавану вошел патрульный корабль ВМС Канады. Это произошло через несколько часов после того, как США объявили, что к их военно-морской базе в Гуантанамо на Кубе пришвартовалась быстроходная подводная лодка. Американцы заявили, что соответствующие действия были запланированы ранее
В МИД Кубы заявили, что были проинформированы о прибытии американской подводной лодки, но не в восторге от этого.
Военно-морские визиты в страну обычно являются результатом приглашения, а это было не так. Очевидно, что нам не нравится присутствие на нашей территории (подводной лодки), принадлежащей государству, которое проводит официальную и практическую политику, враждебную против Кубы,
– сказал министр Карлос Фернандес де Коссио.
На прибытие канадского судна они действительно ожидали. Канадское объединенное оперативное командование назвало визит в порт "знаком признания давних двусторонних отношений между Канадой и Кубой".
Оба судна прибыли на Кубу после начала российских учений в Карибском море.
Учения России возле Кубы
- Около недели назад США сообщили, что Россия вскоре начнет воздушные и военно-морские учения в Карибском море. Это первые подобные учения России в этом регионе за последние 5 лет. США считают, что это ответ Кремля на американскую поддержку Украины и активизацию военных учений США с союзниками по НАТО.
- Так, действительно, 12 июня в порт Кубы зашли российские корабли и подводная лодка. В США прогнозируют, что учения продлятся в течение лета, а их кульминацией станут всемирные военно-морские учения осенью. В то же время эти учения не считаются прямой угрозой для США. Американцы отслеживали планы россиян, поэтому это для них не было неожиданностью.
- Расстояние между столицей Кубы Гаваной и авиационной базой ВМС США в городе Ки-Уэст, что во Флориде, достигает всего 160 километров.