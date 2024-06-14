Вероятно, российские корабли пришвартовались там за день до этого, 12 июня. Всего на снимках Maxar видно 4 судна.
Смотрите также Не могут контролировать наемников: кубинцы, которые воюют за Россию, убили своего командира, – "Атеш"
В США не видят угрозы
Похоже, на Кубу прибыл ракетный фрегат "Адмирал Горшков" и атомная подводная лодка "Казань", которая не является носителем ядерного оружия. В кубинском порту также появился нефтяной танкер "Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер".
На Кубе заблаговременно анонсировали визит военных кораблей России. Власти страны заявляли, что никакой угрозы для региона нет.
В Америке также утверждали, что угрозы в этих действиях не видят. Впрочем, они наблюдают за развитием событий. В частности, в Вооруженных силах США сообщили, что отправили свою подводную лодку на Кубу.
"Быстроходная подводная лодка USS Helena находится в заливе Гуантанамо (Куба) в рамках обычного визита в порт, поскольку она проходит через географическую зону ответственности Южного командования США во время выполнения миссии глобальной безопасности на море и национальной обороны. Предварительно было спланировано местоположение и транзит судна", – написали там.
Россия пришвартовала на Кубе свои корабли вблизи вод Америки / Фото Maxar и pro-cikave.com.ua
Какова причина появления российских кораблей на Кубе
- Недавно США предупреждали, что Россия планирует военные учения на Кубе в Карибском море. Это впервые за последние 5 лет. Также ожидается, что в рамках этих учений российские корабли могут появиться и в Венесуэле.
- США считают, что эти учения – ответ Кремля на американскую поддержку Украины и увеличение военных учений НАТО. Однако некоторые американские чиновники утверждают, что это не так, ведь свои учения Россия планировала еще раньше.
- В целом они продлятся все лето, а их кульминацией будут всемирные военно-морские учения осенью.