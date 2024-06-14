Вероятно, российские корабли пришвартовались там за день до этого, 12 июня. Всего на снимках Maxar видно 4 судна.

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В США не видят угрозы

Похоже, на Кубу прибыл ракетный фрегат "Адмирал Горшков" и атомная подводная лодка "Казань", которая не является носителем ядерного оружия. В кубинском порту также появился нефтяной танкер "Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер".

На Кубе заблаговременно анонсировали визит военных кораблей России. Власти страны заявляли, что никакой угрозы для региона нет.

В Америке также утверждали, что угрозы в этих действиях не видят. Впрочем, они наблюдают за развитием событий. В частности, в Вооруженных силах США сообщили, что отправили свою подводную лодку на Кубу.

"Быстроходная подводная лодка USS Helena находится в заливе Гуантанамо (Куба) в рамках обычного визита в порт, поскольку она проходит через географическую зону ответственности Южного командования США во время выполнения миссии глобальной безопасности на море и национальной обороны. Предварительно было спланировано местоположение и транзит судна", – написали там.

Справочно. Расстояние между столицей Кубы Гаваной и авиационной базой ВМС США в городе Ки-Уэст, что во Флориде, достигает всего 160 километров.

Россия пришвартовала на Кубе свои корабли вблизи вод Америки / Фото Maxar и pro-cikave.com.ua

Какова причина появления российских кораблей на Кубе