Ймовірно, російські кораблі пришвартувалися там за день до цього, 12 червня. Загалом на знімках Maxar видно 4 судна.

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У США не вбачають загрози

Схоже, до Куби прибув ракетний фрегат "Адмірал Горшков" та атомний підводний човен "Казань", який не є носієм ядерної зброї. У кубинському порту також з'явився нафтовий танкер "Пашин" і рятувальний буксир "Ніколай Чікер".

На Кубі завчасно анонсували візит військових кораблів Росії. Влада країни заявляла, що жодної загрози для регіону немає.

У штатах також стверджували, що загрози у цих діях не вбачають. Втім, вони спостерігають за розвитком подій. Зокрема, у Збройних силах США повідомили, що відправили свій підводний човен на Кубу.

"Швидкохідний підводний човен USS Helena знаходиться в затоці Гуантанамо (Куба) у межах звичайного візиту в порт, оскільки він проходить через географічну зону відповідальності Південного командування США під час виконання місії глобальної безпеки на морі та національної оборони. Попередньо було сплановано місце розташування та транзит судна", – написали там.

Довідково. Відстань між столицею Куби Гаваною та авіаційною базою ВМС США у місті Кі-Вест, що у Флориді, сягає всього 160 кілометрів.

Росія пришвартувала на Кубі свої кораблі поблизу вод Америки / Фото Maxar та pro-cikave.com.ua

Яка причина появи російських кораблів на Кубі