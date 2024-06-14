Ймовірно, російські кораблі пришвартувалися там за день до цього, 12 червня. Загалом на знімках Maxar видно 4 судна.
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У США не вбачають загрози
Схоже, до Куби прибув ракетний фрегат "Адмірал Горшков" та атомний підводний човен "Казань", який не є носієм ядерної зброї. У кубинському порту також з'явився нафтовий танкер "Пашин" і рятувальний буксир "Ніколай Чікер".
На Кубі завчасно анонсували візит військових кораблів Росії. Влада країни заявляла, що жодної загрози для регіону немає.
У штатах також стверджували, що загрози у цих діях не вбачають. Втім, вони спостерігають за розвитком подій. Зокрема, у Збройних силах США повідомили, що відправили свій підводний човен на Кубу.
"Швидкохідний підводний човен USS Helena знаходиться в затоці Гуантанамо (Куба) у межах звичайного візиту в порт, оскільки він проходить через географічну зону відповідальності Південного командування США під час виконання місії глобальної безпеки на морі та національної оборони. Попередньо було сплановано місце розташування та транзит судна", – написали там.
Росія пришвартувала на Кубі свої кораблі поблизу вод Америки / Фото Maxar та pro-cikave.com.ua
Яка причина появи російських кораблів на Кубі
- Нещодавно США попереджали, що Росія планує військові навчання на Кубі у Карибському морі. Це вперше за останні 5 років. Також очікується, що у межах цих навчань російські кораблі можуть з'явитися й у Венесуелі.
- США вважають, що ці навчання – відповідь Кремля на американську підтримку України та збільшення військових навчань НАТО. Однак деякі американські чиновники стверджують, що це не так, адже свої навчання Росія планувала ще раніше.
- Загалом вони триватимуть усе літо, а їхньою кульмінацією будуть всесвітні військово-морські навчання восени.