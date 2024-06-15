Зазначимо, що на початку тижня Росія направила на Кубу ракетний фрегат "Адмірал Горшков" та атомний підводний човен "Казань", який не є носієм ядерної зброї. У порту також з'явився нафтовий танкер "Пашин" і рятувальний буксир "Ніколай Чікер".
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Судно Канади та субмарина США
Рано вранці в п'ятницю, 14 червня, до Гавани увійшов патрульний корабель ВМС Канади. Це сталося через кілька годин після того, як США оголосили, що до їхньої військово-морської бази в Гуантанамо на Кубі пришвартувався швидкохідний підводний човен. Американці заявили, що відповідні дії були заплановані раніше
В МЗС Куби заявили, що були поінформовані про прибуття американського підводного човна, але не в захваті від цього.
Військово-морські візити до країни зазвичай є результатом запрошення, а це було не так. Очевидно, що нам не подобається присутність на нашій території (підводного човна), що належить державі, яка проводить офіційну і практичну політику, ворожу проти Куби,
– сказав міністр Карлос Фернандес де Коссіо.
На прибуття канадського судна вони справді очікували. Канадське об’єднане оперативне командування назвало візит у порт "знаком визнання давніх двосторонніх відносин між Канадою та Кубою".
Обидва судна прибули на Кубу після початку російських навчань у Карибському морі.
Навчання Росії біля Куби
- Близько тижня тому США повідомили, що Росія невдовзі розпочне повітряні та військово-морські навчання в Карибському морі. Це перші подібні навчання Росії у цьому регіоні за останні 5 років. США вважають, що це відповідь Кремля на американську підтримку України та активізацію військових навчань США з союзниками по НАТО.
- Так, справді, 12 червня у порт Куби зайшли російські кораблі та підводний човен. У США прогнозують, що навчання триватимуть протягом літа, а їхньою кульмінацією стануть всесвітні військово-морські навчання восени. Водночас ці навчання не вважаються прямою загрозою для США. Американці відстежували плани росіян, тому це для них не було несподіванкою.
- Відстань між столицею Куби Гаваною та авіаційною базою ВМС США у місті Кі-Вест, що у Флориді, сягає всього 160 кілометрів.