Зазначимо, що на початку тижня Росія направила на Кубу ракетний фрегат "Адмірал Горшков" та атомний підводний човен "Казань", який не є носієм ядерної зброї. У порту також з'явився нафтовий танкер "Пашин" і рятувальний буксир "Ніколай Чікер".

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Судно Канади та субмарина США

Рано вранці в п'ятницю, 14 червня, до Гавани увійшов патрульний корабель ВМС Канади. Це сталося через кілька годин після того, як США оголосили, що до їхньої військово-морської бази в Гуантанамо на Кубі пришвартувався швидкохідний підводний човен. Американці заявили, що відповідні дії були заплановані раніше

В МЗС Куби заявили, що були поінформовані про прибуття американського підводного човна, але не в захваті від цього.

Військово-морські візити до країни зазвичай є результатом запрошення, а це було не так. Очевидно, що нам не подобається присутність на нашій території (підводного човна), що належить державі, яка проводить офіційну і практичну політику, ворожу проти Куби,

– сказав міністр Карлос Фернандес де Коссіо.

На прибуття канадського судна вони справді очікували. Канадське об’єднане оперативне командування назвало візит у порт "знаком визнання давніх двосторонніх відносин між Канадою та Кубою".

Обидва судна прибули на Кубу після початку російських навчань у Карибському морі.

Навчання Росії біля Куби