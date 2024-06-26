Є інформація, що модернізована субмарина може нести понад 30 крилатих ракет, зокрема Калібри, "Онікси" та гіперзвукові "Циркони". Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що росіяни, ймовірно, не застосовуватимуть підводні човни "Іркутськ" для атак по території України.

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Кому може загрожувати судно "Іркутськ"

Роман Світан припустив, що модернізований підводний човен росіян може загрожувати структурам НАТО.

Все залежить від того, який флот Росія озброїть цим судном для виконання бойових завдань. Зважаючи на це, може виникнути напруження на певному напрямку,

– висловився він.

За словами військового експерта, підводні човни такого типу несуть серйозну загрозу у радіусі двох тисяч кілометрів.

До України вони не дістануть, адже в Чорне море ця машина не зайде,

– сказав Світан.