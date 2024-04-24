Об этом 24 Каналу рассказал летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что "Шахеды" разрабатывались именно китайскими компаниями. Так же как в составе этих БПЛА есть комплектующие из Китая.

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Уменьшится дальность полета

Позже Китай запустил производство "Шахедов" в Иране в режиме "копипаста", чтобы не попадать под санкции из-за продажи техники. Также крупноузловая сборка дронов происходила в Иране.

Затем этот китайский дрон в виде "Шахеда" попал в Россию, где его называют "Геранью". Сейчас китайцы, которые его разрабатывали, проводят модернизацию этого БПЛА,

– подчеркнул военный эксперт.

Сейчас из "Шахеда" пытаются сделать боеприпас, которым можно управлять в реальном времени, а также будет увеличена его боевая часть. При этом его корпус не будет изменен, а это возможно осуществить только благодаря топливу.

После модернизации он будет идти на расстояние не до 1000 километров, а на дальность прямой связи 150 – 200 километров с ретрансляторами. Таким "Шахедом" должен управлять оператор. Россияне пытаются внедрить в него несколько блоков связи с помощью китайских специалистов.

Обратите внимание! Модернизированный "Шахед" станет неким видом "Ланцета" с боевой частью примерно 100 килограммов. Напомним, что "Шахед" летит по координатам, а "Ланцетом" управляет оператор. Механизм управления обновленным "Шахедом" будет аналогичен тому, который есть у "Ланцета".

"Модернизированный "Шахед" однозначно создаст трудности для Украины. Это будет довольно опасное средство, и уже сейчас нужно готовиться противодействовать ему. Есть несколько способов его поражения, в частности с помощью огневого контакта, РЭБ", – отметил Роман Свитан.

Россияне постоянно модернизируют "Шахеды"