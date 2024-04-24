Про це 24 Каналу розповів льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан, зазначивши, що "Шахеди" розроблялися саме китайськими компаніями. Так само як у складі цих БпЛА є комплектовання з Китаю.
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Зменшиться дальність польоту
Пізніше Китай запустив виробництво "Шахедів в Ірані в режимі "копіпасту", щоб не потрапляти під санкції через продаж техніки. Також великовузлове збирання дронів відбувалось в Ірані.
Потім цей китайський дрон у вигляді "Шахеда" потрапив в Росію, де його називають "Геранью". Зараз китайці, які його розробляли, проводять модернізацію цього БпЛА,
– наголосив військовий експерт.
Зараз з "Шахеда" намагаються зробити боєприпас, яким можна керувати в реальному часі, а також буде збільшена його бойова частина. При цьому його корпус не буде змінено, а це можливо здійснити лише завдяки паливу.
Після модернізації він буде йти на відстань не до 1000 кілометрів, а на дальність прямого зв'язку 150 – 200 кілометрів із ретрансляторами. Таким "Шахедом" має керувати оператор. Росіяни намагаються впровадити в нього кілька блоків зв'язку за допомогою китайських спеціалістів.
"Модернізований "Шахед" однозначно створить труднощі для України. Це буде доволі небезпечний засіб, і вже зараз потрібно готуватися протидіяти йому. Є декілька способів його ураження, зокрема за допомогою вогневого контакту, РЕБ", – зазначив Роман Світан.
Росіяни постійно модернізують "Шахеди"
- Ворог оснастив "Шахеди" відеокамерою та модемом. Це з'ясувалось, коли українські захисники збили черговий дрон. Така модернізація свідчить про те, що росіяни почали встановлювати на "Шахеди" блоки навігації DGPS. Це дозволить імовірно збільшити точність влучання БпЛА.
- Раніше українські сили збили російський "Шахед", який був оснащений реактивним двигуном, виробленим в Китаї. Відомо, що цей дрон долетів до середини нашої країни та йшов зі швидкістю понад 500 кілометрів на годину. Водночас в Повітряних силах не підтвердили цю інформацію.
- Також росіяни разом зі спеціалістами з Китаю працюють над трансформацією Shahed-136 з літако-снаряда на баражувальний боєприпас типу "Ланцет". Як зазначає видання Defense Express, обидва засоби є дронами-камікадзе, однак вони мають суттєву відмінність. "Шахед" запускається для ураження стаціонарних цілей, без можливості дорозвідки та донаведення на ціль. Щодо баражувального боєприпасу, то він уражає насамперед рухомі цілі, які може виявити самостійно або бути донаведеним на них.