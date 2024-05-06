В то же время, как отметил заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин, действия оккупантов на Харьковщине могут быть маневром, чтобы отвлечь внимание от других участков фронта. Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, комментируя 24 Каналу предположение Жорина, отметил, что такие действия россиян требуют очень серьезной подготовки.

К теме Враг наращивает войска и перегруппировывается, – Сирский о ситуации на Харьковском направлении

Это не может быть незаметным

На сегодня нет информации, по словам Шарпа, со стороны разведывательных структур, идет ли процесс формирования ударных группировок в российской армии именно в тылу, например, в Белгородской области.

Может ли Россия открыть новый участок активных боевых действий, в частности, для создания угрозы непосредственно Харькову? Чтобы делать вывод о реальности такой ситуации, необходимы определенные предпосылки, а именно – создание очень большой группировки, в частности в Белгородской области,

– пояснил военный обозреватель.

Формирование такой группировки требует многих шагов, которые не могут быть незаметными, а также огромных ресурсов. Речь идет о личном составе в количестве 100 тысяч и даже больше единиц.

"Их нужно где-то взять – и, наверное, без мобилизации это не возможно. А главное – необходимо их экипировать, вооружить, сформировать из них или из тех, кого пришлют с других участков фронта, новые части и соединения. Также они должны быть укомплектованы техникой, логистическими возможностями", – подчеркнул он.

Очень тонкая игра

Все это, по его мнению, требует колоссальных ресурсов. Пока нет информации разведки, что это происходит. Поэтому или этот процесс начнется, и тогда можно будет делать выводы. Или пока речь идет о гипотетических предположениях.

Однако важно помнить, что разговоры, сведения, демонстративные действия противника вдоль границы, в частности преследуют цели отвлечения ресурсов Украины,

– отметил военный обозреватель.

Создание иллюзии подготовки наступления на каком-то участке может отвлечь материальные и кадровые ресурсы ВСУ с других направлений фронта, и россияне этим воспользуются.

"Это очень тонкая игра, и главное в ней – вовремя заметить реальное формирование возможностей наступательных действий противника. Если это происходит, тогда стоит ожидать соответствующего шага", – отметил Давид Шарп.

Возможно ли наступление россиян на Харьков