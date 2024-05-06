Водночас, як наголосив заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін, дії окупантів на Харківщині можуть бути маневром, щоб відвернути увагу від інших ділянок фронту. Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, коментуючи 24 Каналу припущення Жоріна, зазначив, що такі дії росіян потребують дуже серйозної підготовки.

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Це не може бути непомітним

На сьогодні не має інформації, за словами Шарпа, з боку розвідувальних структур, чи триває процес формування ударних угруповань у російській армії саме в тилу, наприклад, в Бєлгородській області.

Чи може Росія відкрити нову ділянку активних бойових дій, зокрема, для створення загрози безпосередньо Харкову? Щоб робити висновок про реальність такої ситуації, необхідні певні передумови, а саме – створення дуже великого угруповання, зокрема в Бєлгородській області,

– пояснив військовий оглядач.

Формування такого угруповання потребує багатьох кроків, які не можуть бути непомітними, а також величезних ресурсів. Йдеться про особовий склад у кількості 100 тисяч і навіть більше одиниць.

"Їх потрібно десь взяти – і, напевно, без мобілізації це не можливо. А головне – необхідно їх екіпірувати, озброїти, сформувати з них або з тих, кого надішлють з інших ділянок фронту, нові частини та з'єднання. Також вони мають бути укомплектовані технікою, логістичними можливостями", – підкреслив він.

Дуже тонка гра

Все це, на його думку, потребує колосальних ресурсів. Наразі не має інформації розвідки, що це відбувається. Тому або цей процес почнеться, і тоді можна буде робити висновки. Або наразі йдеться про гіпотетичні припущення.

Проте важливо пам'ятати, що розмови, відомості, демонстративні дії противника уздовж кордону, зокрема переслідують цілі відволікання ресурсів України,

– зауважив військовий оглядач.

Створення ілюзії підготовки наступу на якійсь ділянці може відвернути матеріальні та кадрові ресурси ЗСУ з інших напрямків фронту, і росіяни цим скористаються.

"Це дуже тонка гра, і головне в ній – вчасно помітити реальне формування можливостей наступальних дій противника. Якщо це відбувається, тоді варто очікувати відповідного кроку", – відзначив Давід Шарп.

Чи можливий наступ росіян на Харків