Вероятно, россияне готовятся к отступлению на Запорожском направлении, – Гуменюк

Россияне могут готовиться к отступлению на Запорожском направлении. Это вполне вероятно и вполне разумно в их ситуации, ведь является лучший выход.

Об этом 24 каналу рассказала пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Она заметила, что сейчас оккупанты пытаются создавать там рубежи обороны. Но это вызвано тем, что большему они не обучены, и хотя сил и мощностей у россиян много, применять их с пользой они не могут.

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По словам Гуменюк, таким образом захватчики пытаются зацепиться, удержаться на месте и дождаться ситуации, когда они получат приказ о "жесте доброй воли", или когда давление Сил обороны будет настолько мощным, что они смогут с чистой совестью убегать.

Передислокация российских подразделений на левобережье

Известно и об определенных движениях российских войск на левом берегу Херсона. Там у оккупантов наблюдают внутренний дисбаланс в армии и деморализацию, но окончательно отходить они пока не собираются.

Наталья Гуменюк рассказала о ситуации на Юге: смотрите видео

Как объяснила представительница ОК "Юг", там захватчики получают задачу эвакуироваться, оставить определенные населенные пункты, после чего их обстрелять и вернуться. Это делается для того, чтобы настроить местное население на противодействие Силам обороны, якобы их обстреливают именно украинские войска.

Но наши люди уже все это поняли, эти схемы им известны, они четко знают, как это делается. И наоборот с возвращением подразделений в эти населенные пункты они получают серьезное противодействие, не только от движения сопротивления, но и от обычных местных,

– заметила Гуменюк.

Она добавила, что именно поэтому россияне усиливают полицейские методы, и на период праздничных дней вводят удлиненные комендантские часы на несколько суток, поскольку боятся сопротивления местного населения.

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