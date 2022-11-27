Россияне могут готовиться покинуть ЗАЭС, – Энергоатом

Российские захватчики могут готовиться покинуть территорию Запорожской атомной электростанции. Оккупанты воруют все, что только можно.

В последние несколько недель Энергоатом фиксирует признаки того, что российские террористы могут собираться покинуть территорию атомной электростанции. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава государственно предприятия Петр Котин.

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Такое впечатление, что они (россияне – 24 канал) собирают чемоданы и ворую все, что могут найти,

– отметил президент Энергоатома.

В последнее время росСМИ сообщали, что якобы оккупанты готовятся покинуть Запорожскую АЭС. Однако эксперты уверены, что доверять врагу не стоит. Об этом 24 каналу рассказал генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун. По его словам, россияне пытаются уничтожить любое оборудование, которое можно будет использовать для срочного включения атомной электростанции в украинскую сеть.

Важно Самый мощный обстрел: на Запорожской АЭС зафиксировали нерадиоактивную утечку

Что происходит на Запорожской АЭС: последние новости

Оккупанты совершили самый мощный обстрел ЗАЭС 19 – 20 ноября. Об этом сообщили в МАГАТЭ. Россияне несколько раз ударили по главной дороге вдоль реакторов АЭС. А еще – по железной дороге, трубопроводу, кровле специального вспомогательного здания. Также МАГАТЭ зафиксировало незначительные видимые повреждения водопровода.

В результате российских обстрелов на ЗАЭС зафиксировали нерадиоактивную утечку .

. В американском Институте изучения войны предположили, почему Россия так агрессивно "крутит" тему обстрелов ЗАЭС. Аналитики отметили, что непосредственные атаки по атомной электростанции, а также информационные – по Украине, в частности, направлены на дискредитацию нашего государства.

18 ноября в МАГАТЭ приняли очередную резолюцию относительно ЗАЭС. Россияне призвали прекратить все действия на украинских ядерных объектах.

Почти сразу же после этого оккупанты заявили о "риске атомной аварии на ЗАЭС". В частности, директор госкорпорации "Росатом" Лихачев цинично отметил, что "появление зоны безопасности вокруг Запорожской атомной станции зависит от решения Вашингтона" и якобы это создает определенные риски. Важно, что именно Россия отказывается демилитаризовать территорию атомной электростанции.

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