Россияне не отказываются от ракетных атак, 32 ракеты готовы, - ОК "Юг"

Россияне уменьшили интенсивность атак дронами из-за погодных условий. Но держат четыре ракетоносца в Черном море.

Об этом в эфире 24 Канала заявила спикер оперативного командования "Юг". По ее словам, общий залп этих кораблей составляет 32 ракеты.

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Пресс-секретарь сообщила, что все четыре ракетоносца являются надводными. Остальные как подводные, так и надводные суда вернулись в места базирования.

Корабельная группировка испытывает определенные проблемы в связи со штормом на море и порывистым ветром, и поэтому возникла необходимость у ракетных носителей зайти в пункты базирования,

– объяснила Наталья Гуменюк.

По словам спикера, это упрощает работу нашей системы наблюдения, поскольку пуск с подлодок сложно обнаружить. Но несмотря на то, что надводные пуски легче обнаружить, у россиян есть 32 ракеты наготове.

"Это говорит о том, что россияне не отказались от системы готовности к точечным или массированным ракетным атакам", - отметила Гуменюк.

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Спикер считает, что погодные условия способствовали тому, что оккупанты уменьшили интенсивность использования дронов. В этом сезоне штормовое предупреждение и сильный ветер длились в Южном регионе дольше обычного.

В это время года такая погода типична, но она имела меньшие периоды, продолжалась долго. Наверное, и природа на нашей стороне,

– допустила гуменюк.

По данным пресс-секретаря ОК "Юг", россияне тщательно изучают возможность использования дронов, ведь они сейчас базируются удаленно. Оккупанты усилили воздушную разведку, чтобы искать наши системы ПВО, которые не дают дронам проводить такие долгие перелеты.

"Их результативность каждый раз растет. Такие меры они, как правило, принимают каждый раз, чтобы применить волновую атаку дронами", – сообщила Наталья Гуменюк.

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