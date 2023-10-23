Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в ежедневном обзоре фронта для 24 Канала заметил, что применяемый там врагом механизм опасен для него же.

Кстати Российское наступление на Авдеевку столкнулось с теми же трудностями, что и украинское под Запорожьем, – ISW

Россиян возле Авдеевки ждет катастрофа

Свитан отметил, что с военной точки зрения, то, что российские захватчики сейчас делают в районе Авдеевки, неправильно и неграмотно. В частности, пытаясь окружить наш гарнизон и двигаясь дальше на запад, враг утончает "клещи". А чем они длиннее и тоньше – тем легче отсекать эти "клещи".

По его словам, чтобы окружить такой укрепрайон, как Авдеевка, оккупантам нужно по 10 – 15 километров по меньшей мере к югу и северу эти "крылья" расширять. У врага на это нет сил и средств.

Он предполагает, что еще несколько дней или неделю эти "клещи" вытянутся, после чего мы проведем операцию по их отсечению.

Может быть, даже 2 маленьких "котла" получится у наших войск, мы эти "клещи" возьмем в полуокружение,

– считает полковник запаса.

Он отметил, что подобный механизм окружения чреват для наступающей стороны и, вероятно, приведет к катастрофе. Так что у россиян есть боевой потенциал там еще примерно на неделю.

Военная сводка от Романа Свитана: смотрите видео

У России колоссальные потери на фронте

Свитан заявил, что наш Генштаб дает меньшие потери врага, чем, в частности, сообщают западные издания. Так, сюда еще можно добавить до ста тысяч боевиков ЧВК "Вагнера", которая через себя пропустила в основном заключенных. Приблизительно столько же погибло мобилизованных "Л/ДНР".

Полковник запаса объяснил, что последние не попадали в общую сводку, пока не становились в строй и начинали считаться, так сказать, российскими военнослужащими.

То есть общее количество погибших даже немного больше, чем дает наш Генштаб,

– заметил Свитан.

Но, добавил военный эксперт, если считать, что соотношение погибших и раненых идет примерно 1:3, то на этой войне пострадало не менее миллиона россиян.

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