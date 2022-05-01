Россияне могут разрушить стены, но не сломать дух украинцев, – Ермак о защитниках Мариуполя

Андрей Ермак заявил, что россияне могут разрушить стены в Мариуполе, однако им никогда не удастся сломать наш дух. Глава ОП также упомянул, что это город Героев.

Глава Офиса Президента также заверил, что страна делает все для спасения этих людей. Об этом он написал вечером 30 апреля – на 66-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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Ермак заявил, что России не удастся разрушить наш дух

В День пограничника Андрей Ермак сообщил, что среди защитников Мариуполя – военнослужащие Донецкого пограничного отряда. Также чиновник пояснил, что Мариуполь – это город героев, ведь 66 дней наши бойцы обороняют его, несмотря на ракетные обстрелы, бомбардировки и фейки россиян о его оккупации.

Сегодня (речь идет о 30 апреля – 24 канал), в День пограничника, они записали видео из Мариуполя, спели гимн Украины и заверили, что продолжают держать город. Россияне могут разрушить стены, но не сломать дух наших людей, украинских воинов, стоящих до конца за правду и страну,

– заверил Ермак.

Он также поблагодарил наших бойцов за их мужество, настоящий украинский дух и силу воли.

"Украина делает и сделает все, чтобы вас спасти. Мы никогда не сдаемся, а потому победим. С профессиональным праздником вас", – написал Ермак.

Также он сказал, что они – герои и гордость нации, ведь Украина в их сердце, а они – это страна.

Последние новости о ситуации в Мариуполе

Мариуполь до сих пор находится в осаде врага. Там люди, нуждающиеся в воде, пище, тепле. Они находятся под постоянными обстрелами врага.

30 апреля из "Азовстали" впервые удалось увезти гражданских людей. В частности 20 мирных жителей Мариуполя отправились в Запорожье.

К сожалению, в мэрии Мариуполя сообщили, что в течение двух последних месяцев российская армия убила вдвое больше мариупольцев, чем нацисты за два года оккупации Мариуполя в период Второй мировой войны.

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