Полковник британской армии Глен Грант предположил, что россияне "выжидают момент", когда можно будет провести наступление на Киев, которое ВСУ, по их замыслу, не сможет остановить. Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, насколько реальным является такой план.

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Могут зайти с Севера

По мнению Глена Гранта, если россияне решатся снова наступать на Киев, то они пойдут на Севере Украины со стороны Брянщины и Беларуси через Черниговскую и Сумскую области.

Об этом теоретически можно было рассуждать в 2022 году. Однако с тех пор на Севере Украины были построены инженерные укрепления, минные поля. Там также находятся мощные подразделения Вооруженных Сил Украины,

– объяснил военный эксперт.

Это – территория Полесья, и она характеризуется небольшим количеством дорог, однако там много рек, болот. Также там немного мостов, по которым можно пройти, и на них всех стоят отметки "Осторожно, мины!".

Если враг пойдет по этому участку, у него не будет "легкой прогулки", как в 2022 году,

– отметил он.

Тогда, по его мнению, россияне так легко зашли на Север, потому что это был замысел украинского военного руководства. Врага туда запустили, для того, чтобы он растянул свои силы.

"У противника тогда возникла огромная проблема – дороги, по которым он растянул свои войска, постоянно бомбили наши силы, работали "Байрактары". А у противника не было развернуто системы ПВО и его авиация атаковала не так массированно. Поэтому повторить историю 2022 года России сейчас абсолютно нереально", – подчеркнул Павел Нарожный.

К слову. Военный эксперт Глен Грант заметил, что от россиян можно ожидать "очередного штурма" на Киев, ведь они все еще имеют резервы и "удерживают свою бронетехнику". Поэтому главная задача ВСУ, по его мнению, предотвратить прорыв врага и его быстрое продвижение.